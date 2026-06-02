Кос поговорила с премьером Армении на фоне давления Москвы

Еврокомиссар по расширению Марта Кос рассказала, что провела телефонный разговор с премьер-министром Армении на фоне растущего давления на страну со стороны России.

Об этом она рассказала в своем X, пишет "Европейская правда".

Кос сообщила, что разговор с армянским премьером Николом Пашиняном состоялся во второй половине дня 2 июня.

"Во время него подчеркнула солидарность ЕС с Арменией на фоне растущего экономического давления со стороны России", – отметила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что Армения является суверенной независимой страной и ее народ имеет полное право свободно определять свое будущее.

Armenia is a sovereign and independent country, with its people free to choose the country’s path.



I had a productive call this afternoon with Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan during which I reiterated the EU’s solidarity with Armenia in the face of growing economic… pic.twitter.com/6tdpl3u4l7 – Marta Kos (@MartaKosEU) June 2, 2026

"Мы рассматриваем пути для усиления поддержки Армении со стороны ЕС в краткосрочной перспективе. Также мы ускорим работу, направленную на укрепление торговых и энергетических связей с и в пределах Южного Кавказа, чтобы поддержать экономические связи Армении с ее ближайшими соседями", – отметила Марта Кос.

Перед этим 1 июня Никол Пашинян провел телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным, о содержании которого подробно не рассказывали.

Напомним, в начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. В российском МИД увидели в этом попытки Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

Также в Москве дали понять Армении, что в случае выхода из Евразийского экономического союза она потеряет доступ к российскому газу по льготным ценам.

Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных стремлений.

Также на днях Россия отозвала своего посла в Армении для консультаций, объяснив это сближением Армении с ЕС.

В следующие выходные в Армении пройдут парламентские выборы. Агентство Reuters на основе общения с представителями западных разведок и документов рассказало, как Россия пытается помешать победе Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

