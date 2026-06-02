В Испании в мае зафиксировали рекордные температуры морской воды

Сеть государственных портов Испании Puertos del Estado зафиксировала рекордно высокие майские температуры морской воды на 18 из 29 станций наблюдения.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, показатели охватили побережье от Галисии и Кантабрийского моря до Средиземного моря, включая Балеарские острова.

Самая высокая температура была зарегистрирована у Менорки, где 27 мая вода прогрелась до 26,58 °C. Второй рекорд зафиксировали у острова Драгонера – 26,2 °C в конце месяца.

По данным Puertos del Estado, 12 из 15 буев морской сети и шесть из 14 прибрежных станций показали самые высокие майские значения с момента начала наблюдений.

В прибрежных районах Таррагоны и Барселоны температура воды достигала 24,5 °C и 24,2 °C соответственно, что также стало историческими максимумами для мая.

Сообщалось, что весна 2026 года оказалась для Франции самой теплой за время ведения температурных наблюдений.

На прошлой неделе страна страдала от первой в этом году волны жары, во многих регионах страны – включая Париж – столбик термометрадостиг 35 °C, а на юге показатели были еще выше.

В Испании в это время дневные температуры приблизились к 40°C.

Аномальная жара фиксировалась также на Британских островах.