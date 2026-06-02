Рубіо відкинув пом'якшення санкцій проти Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки

Державний секретар Марко Рубіо заявив у вівторок, 2 червня, що США не пропонують і не обговорюють питання щодо скасування санкцій проти Ірану виключно в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

За його словами, прогрес у переговорах може бути досягнуто вже цього тижня, але, можливо, й наступного, адже, як зазначив Рубіо, обговорення проходять у два етапи.

Держсекретар США наголосив, що на першому етапі Іран має відкрити Ормузьку протоку та чітко заявити, що Тегеран не стягуватиме мито з суден, що проходять транзитом, і не відкриватиме по них вогонь.

Вони також повинні погодитися на продовження обговорень щодо своєї ядерної програми, де може бути обговорене ширше скасування санкцій.

"Будь-яке скасування санкцій залежить від умов, а це означає, що воно має бути у відповідь на причину, через яку ці санкції були введені спочатку, а саме їхню ядерну програму", – сказав Рубіо.

На запитання про те, чи нададуть США таке послаблення як заохочення для відкриття Ормузької протоки, Рубіо заперечив.

"Ні, це не обговорювалося, це не пропонувалося", – додав він.

Цього ж дня Рубіо заявив, що Іран "вперше погодився обговорити" аспекти своєї ядерної програми.

Варто зауважити, що раніше міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа може скасувати деякі санкції проти Ірану залежно від того, як розвиватимуться події.