Рубио отверг смягчение санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива

Государственный секретарь Марко Рубио заявил во вторник, 2 июня, что США не предлагают и не обсуждают вопрос об отмене санкций против Ирана исключительно в обмен на открытие Ормузского пролива.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

По его словам, прогресс в переговорах может быть достигнут уже на этой неделе, но, возможно, и на следующей, ведь, как отметил Рубио, обсуждения проходят в два этапа.

Госсекретарь США подчеркнул, что на первом этапе Иран должен открыть Ормузский пролив и четко заявить, что Тегеран не будет взимать пошлину с судов, проходящих транзитом, и не будет открывать по ним огонь.

Они также должны согласиться на продолжение обсуждений своей ядерной программы, в ходе которых может быть обсуждена более широкая отмена санкций.

"Любая отмена санкций зависит от условий, а это означает, что она должна быть ответом на причину, из-за которой эти санкции были введены изначально, а именно их ядерную программу", – сказал Рубио.

На вопрос о том, предоставят ли США такое смягчение в качестве поощрения за открытие Ормузского пролива, Рубио ответил отрицательно.

"Нет, это не обсуждалось, это не предлагалось", – добавил он.

В тот же день Рубио заявил, что Иран "впервые согласился обсудить" аспекты своей ядерной программы.

Стоит отметить, что ранее министр финансов Скотт Бессент предположил, что администрация американского президента Дональда Трампа может отменить некоторые санкции против Ирана в зависимости от того, как будут развиваться события.