ЗМІ: Віткофф все ж вирушив до Швейцарії для перемовин з Іраном

Спецпосланець президента США Стів Віткофф прямує до Швейцарії для подальших перемовин з Іраном щодо деталей остаточної мирної угоди.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда".

Співрозмовник повідомив, що Віткофф перебуває у дорозі до Швейцарії для участі у новому раунді перемовин з Іраном стосовно деталей мирної угоди на основі підписаного меморандуму про взаєморозуміння.

До нього має приєднатися і зять Трампа Джаред Кушнер. Коли заплановані перемовини, наразі незрозуміло.

Перед цим повідомляли, що перший раунд "технічних" перемовин між США та Іраном планувався на п’ятницю на території Швейцарії, але скасувався в останній момент. Причиною могли стати нові сутички між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", що базується на території Лівану.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ стає основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.

Частина республіканців у Сенаті відкрито критикують умови угоди.





