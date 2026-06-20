СМИ: Уиткофф все же отправился в Швейцарию для переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для дальнейших переговоров с Ираном по деталям окончательного мирного соглашения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда".

Собеседник сообщил, что Уиткофф находится в пути в Швейцарию для участия в новом раунде переговоров с Ираном относительно деталей мирного соглашения на основе подписанного меморандума о взаимопонимании.

К нему должен присоединиться и зять Трампа Джаред Кушнер. Когда запланированы переговоры, пока неизвестно.

Перед этим сообщалось, что первый раунд "технических" переговоров между США и Ираном планировался на пятницу на территории Швейцарии, но отменился в последний момент. Причиной могли стать новые столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ становится основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.

Перед этим в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.

Часть республиканцев в Сенате открыто критикуют условия соглашения.