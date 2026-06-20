В Угорщині підтвердили зняття блокування українських ЗМІ, запровадженого за Орбана

В уряді Угорщини підтвердили розблокування доступу до низки українських онлайн-медіа після рішення часів прем’єрства Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook оголосив міністр соціальних відносин і культури Золтан Тарр.

Міністр зазначив, що спільно з МЗС Угорщини ухвалили рішення про скасування обмеження доступу до українських медіа, запровадженого урядом Орбана.

"У 2025 році "Фідес" свавільно заборонила доступ в Угорщині до українських медіа у відповідь на блокування Україною доступу до угорських медіа, які мали проблеми з дотриманням журналістської етики та поширювали російську пропаганду й залякування про Третю світову війну. Медіа, які поширюють російську пропаганду, не можна прирівнювати до справжньої незалежної преси – ні в Угорщині, ні будь-де у світі", – пояснив Золтан Тарр.

"Попередній уряд постійно намагався поглиблювати розкол між нами, і блокування цих видань не мало ніякої іншої мети, крім цієї. Наше завдання – розбудовувати добросусідські відносини, що пркращить становище угорської діаспори. І ми на цьому шляху завдяки нашій історичній угоді за кілька тижнів досягли більше, ніж попередній уряд за 16 років", – додав міністр.

Спершу про таке рішення у середу 17 червня повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор.

Серед медіа, доступ до яких з Угорщини блокувався за рішенням уряду Орбана – у тому числі "Українська правда" та "Європейська правда".

Угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до низки українських медіаресурсів в кінці вересня 2025 року. Уряд Орбана вдався до такої заборони після блокування в Україні кількох угорських порталів, що поширювали російську пропаганду.