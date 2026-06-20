В Венгрии подтвердили снятие блокировки украинских СМИ, введенной при Орбане

В правительстве Венгрии подтвердили разблокирование доступа к ряду украинских онлайн-медиа после решения времен премьерства Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook объявил министр социальных отношений и культуры Золтан Тарр.

Министр отметил, что совместно с МИД Венгрии приняли решение об отмене ограничения доступа к украинским медиа, введенного правительством Орбана.

"В 2025 году "Фидес" своевольно запретила доступ в Венгрии к украинским медиа в ответ на блокирование Украиной доступа к венгерским медиа, которые имели проблемы с соблюдением журналистской этики и распространяли российскую пропаганду и запугивания о Третьей мировой войне. Медиа, которые распространяют российскую пропаганду, нельзя приравнивать к настоящей независимой прессе – ни в Венгрии, ни где-либо в мире", – пояснил Золтан Тарр.

"Предыдущее правительство постоянно пыталось углублять раскол между нами, и блокирование этих изданий не имело никакой другой цели, кроме этой. Наша задача – развивать добрососедские отношения, что улучшит положение венгерской диаспоры. И мы на этом пути благодаря нашему историческому соглашению за несколько недель достигли больше, чем предыдущее правительство за 16 лет", – добавил министр.

Сначала о таком решении в среду 17 июня сообщил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

Среди медиа, доступ к которым из Венгрии блокировался по решению правительства Орбана – в том числе "Украинская правда" и "Европейская правда".

Венгерские провайдеры связи начали закрывать доступ к ряду украинских медиаресурсов в конце сентября 2025 года. Правительство Орбана прибегло к такому запрету после блокировки в Украине нескольких венгерских порталов, распространявших российскую пропаганду.