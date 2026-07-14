Польща просить Європарламент дозволити затримання ультраправого євродепутата

Генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання з проханням надати дозвіл на затримання та примусове доставлення ультраправого євродепутата Гжегожа Брауна до прокуратури.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Заява польського генпрокурора, пов’язана з тим, що Браун п’ять разів не з’явився на виклик прокуратури. У прокуратурі Брауну планують висунути звинувачення щодо порушення особистої недоторканності та образи лікаря в лікарні міста Олесніца.

"Поведінка Гжегожа Брауна та його захисника – залишення приміщення без згоди прокурора або неповернення після призначеної перерви – перешкодила висуненню обвинувачень та допиту підозрюваного", – зазначили в прокуратурі.

Там акцентували, що вважають, що такі дії є "умисними та спрямованими на затягування попереднього розслідування шляхом зловживання імунітетом від арешту".

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

Варто зазначити, що наприкінці квітня Європейський парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності Брауна.

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