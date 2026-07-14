Британія та ЄС підписали угоду про перетин кордону у Гібралтарі

Велика Британія та Європейський Союз у вівторок підписали угоду, яка регулює статус Гібралтару, британської заморської території, та спрощує перетин кордону у цьому регіоні.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила агенція Reuters.

Договір про безперешкодний рух людей і товарів через Гібралтар підписали у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, державний міністр Великої Британії у справах Європи Стівен Дауті, глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес та головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо.

Згідно з документом, мешканці Гібралтару відтепер зможуть перетинати кордон до Іспанії, використовуючи посвідки на проживання, без необхідності проставляти штамп у паспорті. Своєю чергою іспанські громадяни можуть перетинати кордон, використовуючи державне посвідчення особи.

Ті, хто прибуває до аеропорту Гібралтару, пред'являтимуть свої паспорти як місцевим прикордонникам, так і іспанським.

Крім того, Велика Британія планує запровадити систему, подібну до тієї, що діє у французької поліції на лондонському залізничному вокзалі Сент-Панкрас для поїздів Eurostar.

Британія отримала Гібралтар – стратегічно важливий анклав на південному краю Іспанії – за Утрехтським договором 1713 року, який завершив Війну за іспанську спадщину.

У червні 2025 року Велика Британія та Європейський Союз досягли політичної угоди, покликаної гарантувати безперешкодний рух людей і товарів через британську заморську територію Гібралтар.

Переговори про статус Гібралтару між Брюсселем та Лондоном тривали майже пʼять років – після виходу Британії з Євросоюзу.

У рамках переговорів Іспанія пропонувала взяти на себе контроль над аеропортом Гібралтару. Цей крок Британія вважала неприйнятним.

Свобода пересування має важливе значення для Гібралтару, оскільки територія з населенням близько 34 тисяч людей залежить від близько 15 тисяч працівників, які щодня перетинають кордон з боку Іспанії.