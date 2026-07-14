Українські пілоти пролетіли на винищувачах Mirage на параді у Парижі
Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 16:12 —
У рамках військового параду з нагоди Дня взяття Бастилії у вівторок українські пілоти пролетіли на винищувачах Mirage в Парижі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".
"Взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. Сьогодні Єлисейськими Полями урочисто пройшли й українські воїни, наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage. Для нас велика честь – бути тут", – написав Зеленський у соцмережі Х.
Він назвав запрошення українських захисників до дійства у Парижі знаком поваги та визнання сили України.
"Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо Франції та всім партнерам, які стоять поруч з Україною", – зауважив Зеленський.
Також повідомлялось, що пів тисячі військових з країн-учасниць "коаліції рішучих", а також 25 українських військовослужбовців, взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі.
Як повідомлялося, 13 липня у Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих", до неї доєдналися 40 учасників. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання погодилися провести наступу зустріч в Україні.
Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.