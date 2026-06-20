Лідер ультраправих Франції Барделла приїхав на кордон з Білоруссю

Лідер французької ультраправої партії "Національне об’єднання" та ймовірний кандидат у президенти Жордан Барделла у п’ятницю відвідав кордон Польщі з Білоруссю

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава кабінету президента Польщі Павел Шефернакер, який супроводжував французького політика.

Шефернакер зазначив, що під час візиту Прикордонна служба Польщі представила французькому політику функціонування прикордонної безпеки, включаючи фізичний бар'єр та сучасну систему електронного моніторингу.

Фото з Х Шефернакера

"Це важлива можливість представити рішення, що підтримують ефективний захист зовнішнього кордону Європейського Союзу", – сказав Шефернакер.

На кордоні з Білоруссю Барделла також зустрівся з політиками крайньої правої партії "Конфедерація свободи й незалежності".

Також Барделла відвідав штаб-квартиру Frontex у Варшаві. Він заявив, що з 2021 року польський кордон, ворота до Європи, "зазнає неприйнятного міграційного тиску з боку Білорусі, за згодою Російської Федерації".

"Ці дестабілізаційні операції спрямовані виключно на те, щоб розірвати Європу зсередини. Ми ніколи не приймемо цей шантаж: Frontex має стояти поруч з Польщею, щоб захистити наш континент", – написав він у соцмережі Х 19 червня.

Барделла може стати кандидатом у президенти Франції від "Національного об’єднання", якщо Марін Ле Пен не зможе балотуватись через засудження у зв’язку з розтратою коштів ЄС.

Віднедавна Барделла почав дистанціюватися від президента США Дональда Трампа, яким колись відкрито захоплювався.

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