Лидер французских ультраправых Барделла прибыл на границу с Беларусью

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" и вероятный кандидат в президенты Жордан Барделла в пятницу посетил границу Польши с Беларусью

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава кабинета президента Польши Павел Шефернакер, сопровождавший французского политика.

Шефернакер отметил, что во время визита Пограничная служба Польши продемонстрировала французскому политику механизмы обеспечения пограничной безопасности, включая физический барьер и современную систему электронного мониторинга.

Фото с Х Шефернакера

"Это важная возможность представить решения, способствующие эффективной защите внешней границы Европейского Союза", – сказал Шефернакер.

На границе с Беларусью Барделла также встретился с политиками крайне правой партии "Конфедерация свободы и независимости".

Кроме того, Барделла посетил штаб-квартиру Frontex в Варшаве. Он заявил, что с 2021 года польская граница, ворота в Европу, "подвергается недопустимому миграционному давлению со стороны Беларуси при согласии Российской Федерации".

"Эти дестабилизационные операции направлены исключительно на то, чтобы разорвать Европу изнутри. Мы никогда не примем этот шантаж: Frontex должен стоять бок о бок с Польшей, чтобы защитить наш континент", – написал он в соцсети X 19 июня.

Барделла может стать кандидатом в президенты Франции от "Национального объединения", если Марин Ле Пен не сможет баллотироваться из-за осуждения в связи с растратой средств ЕС.

С недавнего времени Барделла начал дистанцироваться от президента США Дональда Трампа, которым когда-то открыто восхищался.

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