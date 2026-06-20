"У меня нет другого выбора": от ордена "Белого Орла" отказался Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" решил отказаться от этого ордена, которым его наградили в 1997 году.

Заявление Кучмы опубликовала Дарка Олифер, пресс-секретарь президентского фонда Леонида Кучмы "Украина", сообщает "Европейская правда".

Кучма отметил, что на протяжении всего своего президентства он считал налаживание дружеских отношений с Польшей одним из своих приоритетов.

"Вместе с моим коллегой Александром Квасьневским мы прилагали для этого максимум усилий. Мы уделяли особое внимание решению исторических проблем в отношениях между нашими народами, результатом чего стало наше совместное заявление 2003 года об их примирении. Прощаем и просим прощения – именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, Папы Иоанна Павла II", – отметил второй президент Украины.

Как он добавил, на протяжении десятилетий этот принцип работал, и настоящая дружба Украины и Польши стала реальностью. Её подтверждением стала неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине с первых часов полномасштабного вторжения РФ.

"И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть всё это. Но сегодня у меня нет иного выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена. Не для того Украина вступила в бой с Россией, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать", – заявил Леонид Кучма.

Он выразил веру в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся, однако подчеркнул, что сегодня испытывает печаль и тревогу.

"Одно дело – когда нападает враг. Совсем другое – когда вражда разлучает друзей. А еще страшнее – если этим друзьям еще и угрожает общая опасность. Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего", – отметил Кучма.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

Навроцкий в субботу пояснил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, поскольку тот своим поступком пересек "порог боли" поляков.