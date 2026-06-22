У Сеймі Польщі на тлі скандалу радять зосередитись на майбутніх відносинах з Києвом

Депутатка коаліційної Польської селянської партії (PSL) Уршула Паславська вважає моральною перемогою позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла, але, на її думку, в перспективі Польща від цього втратить.

Про це вона сказала в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

На думку Паславської, після повернення нагороди вже немає можливості скасувати рішення, а Польща повинна зосередитися на майбутніх відносинах із Києвом.

"Ми повинні зосередитися на конференції щодо відновлення України та на майбутніх реакціях на подібні події, бо я не маю жодних сумнівів, що вони відбудуться", – сказала вона.

Депутатка PSL наголосила, що участь Польщі у відбудові України має бути пріоритетом, особливо з огляду на масштаби допомоги, наданої Україні та її громадянам польським суспільством. Водночас вона зазначила, що конференція, присвячена відбудові України, без участі українських представників не мала б сенсу.

"Така конференція не буде результативною, не буде творчою. Ми здобули моральну перемогу, але оцінити це зможемо лише з часом. У історії ми сварилися зі своїми, з союзниками та сусідами, і це, безперечно, було не на нашу користь", – зазначила вона.

Паславську запитали про слова глави МЗС України Андрія Сибіги, який пообіцяв симетричну реакцію на дії, які Київ вважає недружніми щодо України. Заступниця голови PSL закликала Польщу не відповідати в такому ж тоні.

"Ми, як країна з більшим досвідом та довшою історією демократії в Європейському Союзі, не повинні давати себе втягнути в такі емоційні ігри. Ми не можемо поводитися як українці. Ми маємо поводитися так, як того вимагає польська державна необхідність", – підкреслила вона.

"Українці також мають усвідомлювати, що така поведінка не наближає їх до Європейського Союзу, адже Польща матиме в цьому питанні чимало що сказати", – додала вона.

На її думку, чергові конфлікти навколо історичних постатей чи назв, що надаються українським підрозділам, можуть поглиблювати напруженість між Варшавою та Києвом.

"Якщо обидві сторони не докладуть зусиль, щоб подолати цей конфлікт (...), то ми опинимося на шляху до зіткнення, і в довгостроковій перспективі Польща від цього просто втратить", – сказала вона.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

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