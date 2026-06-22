В Сейме Польши на фоне скандала советуют сосредоточиться на будущих отношениях с Киевом

Депутат коалиционной Польской селянской партии (PSL) Уршула Паславская считает моральной победой лишение президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла, но, по ее мнению, в перспективе Польша от этого потеряет.

Об этом она сказала в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

По мнению Паславской, после возвращения награды уже нет возможности отменить решение, а Польша должна сосредоточиться на будущих отношениях с Киевом.

"Мы должны сосредоточиться на конференции по восстановлению Украины и на будущих реакциях на подобные события, потому что я не сомневаюсь, что они будут", – сказала она.

Депутат PSL отметила, что участие Польши в восстановлении Украины должно быть приоритетом, особенно учитывая масштабы помощи, оказанной Украине и ее гражданам польским обществом. В то же время она отметила, что конференция, посвященная восстановлению Украины, без участия украинских представителей не имела бы смысла.

"Такая конференция не будет результативной, не будет творческой. Мы одержали моральную победу, но оценить это сможем только со временем. В истории мы ссорились со своими, с союзниками и соседями, и это, безусловно, было не в нашу пользу", – отметила она.

Паславскую спросили о словах главы МИД Украины Андрея Сибиги, который пообещал симметричную реакцию на действия, которые Киев считает недружественными по отношению к Украине. Замглавы PSL призвала Польшу не отвечать в таком же тоне.

"Мы, как страна с большим опытом и длинной историей демократии в Европейском Союзе, не должны давать себя втянуть в такие эмоциональные игры. Мы не можем вести себя как украинцы. Мы должны вести себя так, как того требует польская государственная необходимость", – подчеркнула она.

"Украинцы также должны осознавать, что такое поведение не приближает их к Европейскому Союзу, ведь Польше будет в этом вопросе немало что сказать", – добавила она.

По ее мнению, очередные конфликты вокруг исторических фигур или названий, предоставляемых украинским подразделениям, могут углублять напряженность между Варшавой и Киевом.

"Если обе стороны не приложат усилий, чтобы преодолеть этот конфликт (...), то мы окажемся на пути к столкновению, и в долгосрочной перспективе Польша от этого просто потеряет", – сказала она.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

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