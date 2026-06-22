Навроцький звернувся до Зеленського на тлі скандалу з "Білим Орлом"

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на заяви українського колеги Володимира Зеленського про розпалювання неприязні до українців на тлі внутрішньополітичної боротьби у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У розмові з "ТСН.Тиждень" президент України прокоментував рішення про позбавлення його ордена Білого Орла. На думку Володимира Зеленського, вся ця справа пов’язана з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

Кілька годин потому на ці слова відреагував Навроцький. Журналісти попросили його висловити думку щодо коментарів українського лідера.

"Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", – сказав президент Польщі.

"Я не уявляю собі, щоб польські патріоти, а особливо польський президент, польський уряд, у такій ситуації не були б разом і не об’єдналися. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям українські націоналісти. Президент Зеленський помиляється, дякую", – додав він.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей, як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.