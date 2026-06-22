Навроцкий обратился к Зеленскому на фоне скандала с "Белым Орлом"

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на заявления украинского коллеги Владимира Зеленского о разжигании неприязни к украинцам на фоне внутриполитической борьбы в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В разговоре с "ТСН.Тиждень" президент Украины прокомментировал решение о лишении его ордена Белого Орла. По мнению Владимира Зеленского, все это дело связано с внутренней политической борьбой в Польше и разжиганием настроений неприязни к украинцам.

Несколько часов спустя на эти слова отреагировал Навроцкий. Журналисты попросили его высказать мнение относительно комментариев украинского лидера.

"Спор не касается внутренней политики Польши. Все патриоты понимают, сколько преступлений совершили украинские националисты на польских землях. Какими драматическими были те времена. Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не воспринимаем красно-черный бандеровский флаг", – сказал президент Польши.

"Я не представляю себе, чтобы польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство, в такой ситуации не были бы вместе и не объединились. Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла причинили полякам, польским детям украинские националисты. Президент Зеленский ошибается, спасибо", – добавил он.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден Каролю Навроцкому по почте.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких фигур, как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

Подробнее читайте в статье Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.