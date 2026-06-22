В уряді Молдови кажуть, що вступ в ЄС та реінтеграція Придністров’я мають йти паралельно

Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров’я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни.

Слова посадовця цитує NewsMaker, передає "Європейська правда".

Як зазначив очільник МЗС, два процеси мають залишатися "паралельними" напрямками, щоб Росія не мала важелів впливу на вступ Молдови в ЄС.

"Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу", – пояснив Попшой.

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали Кишиневу "надзвичайну підтримку", зокрема в енергетичній сфері.

Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров’я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту пʼять перемовних кластерів для Кишинева мають відкрити негайно.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже розділені.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що є опонентом відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, а також що він має з цього приводу позицію, сильнішу за його попередника Віктора Орбана.