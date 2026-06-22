В правительстве Молдовы заявляют, что вступление в ЕС и реинтеграция Приднестровья должны проходить параллельно

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что вступление Молдовы в Европейский Союз и реинтеграция Приднестровья должны происходить параллельно, чтобы Россия не могла влиять на евроинтеграцию страны.

Слова чиновника цитирует NewsMaker, передает "Европейская правда".

Как отметил глава МИД, эти два процесса должны оставаться "параллельными" направлениями, чтобы у России не было рычагов влияния на вступление Молдовы в ЕС.

"Европейская интеграция и реинтеграция Приднестровского региона должны идти параллельно. В противном случае мы предоставим Кремлю рычаг влияния и фактически право вето на наш процесс вступления в Евросоюз", – пояснил Попшой.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли ЕС помогает Молдове противостоять давлению со стороны России, министр отметил, что в последние годы Евросоюз и государства-члены оказывали Кишиневу "исключительную поддержку", в частности в энергетической сфере.

Глава МИД также подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы все граждане страны, включая жителей Приднестровья, могли воспользоваться преимуществами европейской интеграции.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна готова открыть переговоры по всем кластерам, и поэтому остальные пять переговорных кластеров для Кишинёва должны быть открыты немедленно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что после открытия первого кластера Украина и Молдова уже разделены.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выступает против открытия всех кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также что его позиция по этому вопросу более жесткая, чем у его предшественника Виктора Орбана.