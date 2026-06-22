Бельгия выдала ордер на арест бывшего еврокомиссара по делу о коррупции в Европарламенте

Бельгия выдала европейский ордер на арест бывшего еврокомиссара по вопросам миграции из Греции Димитриса Аврамопулоса в связи с коррупционным скандалом "Катаргейт".

Об этом Politico сообщили два греческих высокопоставленных чиновника, пишет "Европейская правда".

Аврамопулос, который сейчас является депутатом греческого парламента и занимал пост комиссара по вопросам миграции с 2014 по 2019 год, был почетным членом правления неправительственной организации "Борьба с безнаказанностью", основанной евродепутатом Пьером-Антонио Панцери, ключевым фигурантом "Катаргейта".

Аврамопулос покинул организацию сразу после того, как разразился коррупционный скандал. Бельгийские власти в прошлом году вызвали бывшего еврокомиссара для дачи показаний, но он не явился.

"Бывшему комиссару предъявлено обвинение в участии в преступной организации, а власти связывают это дело с доходом, который он получал от неправительственной организации, находящейся в центре скандала", – сообщил один из греческих чиновников.

Сам политик отрицает выдвинутые против него обвинения.

"Дело, которое пытались связать с моим именем, было закрыто три года назад при условии полной институциональной прозрачности и одобрения Европейской комиссии... Любая попытка бельгийских властей вновь открыть его и втянуть моё имя в любой вопрос, касающийся борьбы с безнаказанностью, – будь то посредством безосновательных обвинений или искажения фактов, – является произвольной, неприемлемой, подозрительной и будет рассмотрена всеми доступными законными средствами", – говорится в заявлении Аврамопулоса.

Чтобы ордер на арест экс-комиссара был исполнен, греческий парламент должен проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Аврамопулоса.

Скандал с "Катаргейтом" разразился в декабре 2022 года, когда в ходе полицейских обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери. Они входят в группу законодателей и политических деятелей, которых с тех пор обвиняют в получении взяток за продвижение интересов Катара и Марокко.

В декабре 2022 года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европарламентом, в том, что Катар, принимавший Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история крупнейшего взяточничества в Европарламенте.

В феврале этого года Обвинительная палата Бельгии отклонила аргументы подозреваемых в коррупционном скандале в Европейском парламенте, получившем название "Катаргейт", что позволило продолжить расследование.