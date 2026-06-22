ЗМІ дізнались про непублічну промову Стармера після оголошення про відставку

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер виступив із непублічною промовою перед співробітниками урядової резиденції після своєї публічної заяви про відставку, подякувавши їм за роботу.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Журналісти повідомляють, що Стармер подякував співробітникам – особливо тим, хто був із ним із самого початку.

Він сказав, що їхні надлюдські зусилля, прояви доброти та понаднормова робота були спрямовані на благо нації й були помічені та гідно оцінені.

"Це матиме значення для людей, з якими ви ніколи не зустрінетеся, які ніколи не дізнаються про те, що ви зробили. Ось що справді важливо", – наводяться у публікації слова Стармера.

Він також подякував тим, хто працював у будівлі, піклуючись про його дружину та дітей, і проводив час, розмовляючи з людьми віч-на-віч у саду за чашкою чаю чи кави.

Нагадаємо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.