СМИ узнали о закрытой речи Стармера после объявления об отставке

Британский премьер-министр Кир Стармер выступил с закрытой речью перед сотрудниками правительственной резиденции после своего публичного заявления об отставке, поблагодарив их за работу.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Журналисты сообщают, что Стармер поблагодарил сотрудников – особенно тех, кто был с ним с самого начала.

Он сказал, что их сверхчеловеческие усилия, проявления доброты и сверхурочная работа были направлены на благо нации и были замечены и по достоинству оценены.

"Это будет иметь значение для людей, с которыми вы никогда не встретитесь, которые никогда не узнают о том, что вы сделали. Вот что действительно важно", – приводятся в публикации слова Стармера.

Он также поблагодарил тех, кто работал в здании, заботился о его жене и детях, и проводил время, беседуя с людьми лицом к лицу в саду за чашкой чая или кофе.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подшло к концу.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а значит, и премьер-министра, в противовес Стармеру.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.