В МЗС не бачать підстав говорити про "роз’єднання" України й Молдови на шляху до ЄС

У Міністерстві закордонних справ України не бачать причин говорити про "роз’єднання" України й Молдови у процесі вступу до ЄС після останніх заяв президентки Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар в МЗС надали журналістам.

В МЗС зазначили, що у заявах президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС–Молдова йшлося безпосередньо про Молдову, без порівняння чи протиставлення Молдови й України.

"Після відкриття першого кластера переговорів (Cluster 1) подальший рух у переговорному процесі відбувається на основі чітко закріпленої методології Європейської Комісії, що передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата за досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR)", – йдеться у коментарі. .

"Водночас слід зазначити, що Україна та Молдова синхронізовано рухаються в межах переговорного процесу та послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції. Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "розʼєднання" немає", – зазначають в МЗС.

У відомстві додали, що Україна" розраховує на справедливий, об’єктивний та виважений підхід з боку ЄС" у межах подальшого процесу розширення.

Нагадаємо, після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня президентка Єврокомісії заявила, що після відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до Євросоюзу України та Молдови кожна держава-кандидат продовжить рухатися на шляху до євроінтеграції у своєму темпі, здійснюючи різні реформи.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна вже готова відкрити переговори з ЄС за всіма кластерами, і тому решту пʼять перемовних кластерів для Молдови мають відкрити негайно.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою висловлював сподівання, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

Також читайте матеріал Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької з Брюсселя: Від Путіна до членства: які кроки щодо України розглядав саміт ЄС та про що домовилися.