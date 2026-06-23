В МИД не видят оснований говорить о "разъединении" Украины и Молдовы на пути в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины не видят причин говорить о "разъединении" Украины и Молдовы в процессе вступления в ЕС после последних заявлений президента Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий в МИД предоставили журналистам.

В МИД отметили, что в заявлениях президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита ЕС-Молдова речь шла непосредственно о Молдове, без сравнения или противопоставления Молдовы и Украины.

"После открытия первого кластера переговоров (Cluster 1) дальнейшее движение в переговорном процессе происходит на основе четко закрепленной методологии Европейской Комиссии, предусматривающей индивидуальную оценку каждой страны-кандидата по достижениям в выполнении внутренних бенчмарков (IBAR)", – говорится в комментарии. .

"В то же время следует отметить, что Украина и Молдова синхронизировано движутся в рамках переговорного процесса и последовательно проходят соответствующие этапы европейской интеграции. Сторона ЕС неоднократно отмечала выполнение обеими странами необходимых условий для открытия переговорных кластеров. Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разъединении" нет", – отмечают в МИД.

В ведомстве добавили, что Украина "рассчитывает на справедливый, объективный и взвешенный подход со стороны ЕС" в рамках дальнейшего процесса расширения.

Напомним, после завершения саммита Молдова-ЕС 22 июня президент Еврокомиссии заявила, что после открытия первого кластера в переговорах о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы каждое государство-кандидат продолжит двигаться на пути к евроинтеграции в своем темпе, осуществляя различные реформы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна уже готова открыть переговоры с ЕС по всем кластерам, и поэтому остальные пять переговорных кластеров для Молдовы должны быть открыты немедленно.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выражал надежду, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

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