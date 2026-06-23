У президента Угорщини застерегли від "свавілля" після запуску кроків для його усунення

В адміністрації президента Угорщини Тамаш Шуйок заявив про необхідність поваги до верховенства права на тлі запуску новою владою процедури для його усунення з посади.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

В Офісі президента заявили, що Тамаш Шуйок поки не коментуватиме ініціативу щодо його усунення з посади.

Водночас зазначили, що президент неодноразово наголошував на необхідності дотримання верховенства права і попереджав про "загрози свавільного виконання владних повноважень".

Перед цим у понеділок прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив про запуск процедури для припинення повноважень Тамаша Шуйока як президента, що має відбутись через поправки до конституції. У разі їхнього схвалення повноваження президента припиняться наступного дня після набрання поправками чинності.

Після перемоги на парламентських виборах лідер "Тиси" закликав президента добровільно піти у відставку, однак Шуйок відхилив вимогу.

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як у неділю минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.