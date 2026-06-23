У президента Венгрии предостерегли от "произвола" после запуска шагов для его устранения

В администрации президента Венгрии Тамаш Шуйок заявил о необходимости уважения к верховенству права на фоне запуска новой властью процедуры для его отстранения от должности.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

В Офисе президента заявили, что Тамаш Шуйок пока не будет комментировать инициативу по его отстранению от должности.

В то же время отметили, что президент неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения верховенства права и предупреждал об "угрозах произвольного исполнения властных полномочий".

Перед этим в понедельник премьер-министр Петер Мадьяр объявил о запуске процедуры для прекращения полномочий Тамаша Шуйока как президента, что должно состояться через поправки в конституцию. В случае их одобрения полномочия президента прекратятся на следующий день после вступления поправок в силу.

После победы на парламентских выборах лидер "Тисы" призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Шуйок отклонил требование.

31 мая Шуйок окончательно отказался уходить с должности после того, как в воскресенье истек конечный срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.