У президента Венгрии предостерегли от "произвола" после запуска шагов для его устранения
В администрации президента Венгрии Тамаш Шуйок заявил о необходимости уважения к верховенству права на фоне запуска новой властью процедуры для его отстранения от должности.
Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".
В Офисе президента заявили, что Тамаш Шуйок пока не будет комментировать инициативу по его отстранению от должности.
В то же время отметили, что президент неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения верховенства права и предупреждал об "угрозах произвольного исполнения властных полномочий".
Перед этим в понедельник премьер-министр Петер Мадьяр объявил о запуске процедуры для прекращения полномочий Тамаша Шуйока как президента, что должно состояться через поправки в конституцию. В случае их одобрения полномочия президента прекратятся на следующий день после вступления поправок в силу.
После победы на парламентских выборах лидер "Тисы" призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Шуйок отклонил требование.
31 мая Шуйок окончательно отказался уходить с должности после того, как в воскресенье истек конечный срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.