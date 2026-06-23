У Навроцького розкритикували уряд Туска через Зеленського і конференцію з відновлення

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що якщо Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України це означатиме неспроможність польського уряду.

Про це він заявив в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

"Сьогодні ми маємо інформацію, найімовірніше – не знаю, чи вона підтвердиться, – що президент України не буде присутній на конференції щодо відбудови України в Гданську", – сказав Богуцький. Він зазначив, що президентський табір не бере участі в цьому процесі, а повну відповідальність за цю справу взяв на себе уряд.

"Виявляється, вони не вміють вести ці справи. Так було як до того, як президент забрав орден, так і, судячи з усього, після цього", – зазначив він.

Ведучий зауважив, що уряд, ймовірно, буде переконувати, що Зеленський не приїде до Гданська, бо у нього відібрали орден.

"Це втеча від відповідальності. Тоді, коли західні лідери обговорювали плани відбудови України, там не було ні Дональда Туска, ні міністра Сікорського. Нехай вони не виправдовуються тим, що це реакція на позбавлення ордена", – сказав він.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданськ.

Також він "дивується дискусії" щодо відсутності запрошення для президента Польщі на Конференцію з відновлення України.

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