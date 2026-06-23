У Навроцкого раскритиковали правительство Туска из-за Зеленского и конференции по восстановлению

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что если Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины это будет означать несостоятельность польского правительства.

Об этом он заявил в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

"Сегодня мы имеем информацию, скорее всего – не знаю, подтвердится ли она, – что президент Украины не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске", – сказал Богуцкий. Он отметил, что президентский лагерь не участвует в этом процессе, а полную ответственность за это дело взяло на себя правительство.

"Оказывается, они не умеют вести эти дела. Так было как до того, как президент забрал орден, так и, судя по всему, после этого", – отметил он.

Ведущий отметил, что правительство, вероятно, будет убеждать, что Зеленский не приедет в Гданьск, потому что у него отобрали орден.

"Это бегство от ответственности. Тогда, когда западные лидеры обсуждали планы восстановления Украины, там не было ни Дональда Туска, ни министра Сикорского. Пусть они не оправдываются тем, что это реакция на лишение ордена", – сказал он.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил об отсутствии сигналов того, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск.

Также он "удивляется дискуссии" об отсутствии приглашения для президента Польши на Конференцию по восстановлению Украины.

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