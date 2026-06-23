В Польше говорят, что Зеленский не приедет на конференцию по восстановлению в Гданьске

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий располагает информацией, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Об этом он заявил в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

Он сказал, что располагает информацией о том, что Зеленского не будет на конференции.

"Сегодня мы имеем информацию, скорее всего – не знаю, подтвердится ли она, – что президент Украины не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске", – сказал Богуцкий.

О наличии такой информации у него заявил и бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"По моей информации, решение не приезжать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий решил отозвать орден Белого Орла", – сказал он.

Polsat News со ссылкой на источники, приближенные к украинскому МИД, также сообщил о том, что Зеленского не будет на конференции.

"Владимир Зеленский не появится в Гданьске на Конференции по восстановлению Украины. Страну на мероприятии, запланированном на 25-26 июня, будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко", – сообщил портал.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил об отсутствии сигналов того, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск.

Также он "удивляется дискуссии" об отсутствии приглашения для президента Польши на Конференцию по восстановлению Украины.

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Зеленский должен поехать в Гданьск несмотря на кризис. Это нужно Украине, и вот почему.