Літня відпустка стала недоступною для багатьох німців

Літня відпустка стала недоступною для багатьох жителів Німеччини: згідно з даними, оприлюдненими у вівторок, 21% людей не мають можливості поїхати на тижневий відпочинок.

Відповідні дані Федерального статистичного управління наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Федерального статистичного управління, це становить 17,3 мільйона осіб.

Зазначено, що особливо часто з фінансовими труднощами стикаються одинокі батьки: 39% з них не можуть дозволити собі відпустку.

Однак у відносному вимірі значно більше жителів Німеччини можуть дозволити собі відпустку порівняно із середнім показником по всіх державах-членах Європейського Союзу.

За даними Європейського статистичного бюро "Євростат", у всьому ЄС 28% населення не можуть дозволити собі тижневу відпустку.

У Румунії 61% не могли дозволити собі відпустку – це найвищий показник у Європі. Найнижча частка спостерігалася в Люксембурзі (11%), Швеції (12%) та Нідерландах (13%).

Наприкінці квітня повідомляли, що зростання цін змусило багатьох жителів Німеччини скорочувати витрати.

Тим часом французькі "Зелені" закликають запровадити спеціальну "кліматичну" відпустку тривалістю до 5 днів у зв’язку з екстремальною спекою.