У Франції закликають до "кліматичних відпусток" на тлі екстремальної спеки

Французькі "Зелені" закликають запровадити спеціальну "кліматичну" відпустку тривалістю до 5 днів у зв’язку з екстремальною спекою.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

21 червня "Зелені" запустили петицію, якою закликають запровадити спеціальну "кліматичну" відпустку тривалістю до 5 днів для захисту здоров’я людей.

У пропозиції йдеться не лише про аномальну спеку, а й інші екстремальні погодні явища.

"Ми пропонуємо створити кліматичну відпустку тривалістю до 5 днів, щоб дозволити кожному легше пережити спеку, повені, пожежі чи закриття шкіл у зв’язку з подіями кліматичного характеру без втрати доходу. Ніхто не має ризикувати своїм здоров’ям чи здоров’ям близьких для того, щоб вийти на роботу", – зазначають ініціатори.

Вони навели як приклад модель сусідньої Іспанії, де з 2024 року існує 4-денна оплачувана відпустка, щоб людям не доводилось пересуватися за екстремальних погодних умов і ризикувати своїм здоров’ям.

У Франції вже кілька днів тримається вкрай спекотна погода на всій території країни, а днями очікується посилення спеки місцями до 45°C.

Через спеку закриють 845 навчальних закладів, ще 1800 змінять розклад занять; також запровадили обмеження на вживання алкоголю.

У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія через спеку закрили багато початкових шкіл.