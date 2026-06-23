ЗМІ: Мелоні може оголосити вибори в Італії вже у квітні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні – за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності.

Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року.

За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю – однією з кількох можливих – з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів.

Мелоні перебуває під тиском з березня, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді.

Відтоді ультраправа партія Futuro Nazionale набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем’єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції.