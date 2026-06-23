ЗМІ: ЄС може оголосити про нову партію позик на переозброєння через позицію Угорщини

Європейська комісія може оголосити про новий раунд надання позик на переозброєння за програмою SAFE, оскільки Угорщина, ймовірно, скоротить свій запит на оборонні кредити.

Про це стало відомо виданню Euractiv, пише "Європейська правда".

На нову партію кредитів можуть витратити до 10 мільярдів євро, які надаватимуться із запропонованих Будапешту "надлишкових" коштів.

Угорщина – єдина серед 19 держав-членів, що подали заявки на отримання коштів за ініціативою SAFE, план якої ще не був схвалений Комісією. Будапешту було виділено 16,2 мільярда євро.

За даними ЗМІ, угорський уряд відкликав свою початкову пропозицію та має намір подати Єврокомісії новий план, ймовірно, на меншу суму.

Це оновлення може зменшити загальні зобов'язання в рамках SAFE до 140 мільярдів євро, залишивши близько 10 млрд для інших країн-членів ЄС, які виявлять зацікавленість в кредитах.

За даними Euractiv, кілька столиць повідомили Єврокомісії, що вони були б зацікавлені в конкурсі, якщо з'являться нові кошти.

Італія також публічно висловила зацікавленість у скороченні більш ніж вдвічі свого фінансування у розмірі 15 мільярдів євро. За даними ЗМІ, участь країни в програмі опинилася під загрозою через суперечки в уряді.

Очікується, що Чехія, Фінляндія, Словаччина, Болгарія та Естонія підпишуть кредитні угоди з Єврокомісією до кінця місяця. Данія, Португалія та Іспанія мають намір затвердити свої угоди на початку липня.

Першою угоду щодо SAFE підписала Польща, яка також є найбільшим бенефіціаром програми. Країна отримає понад 40 млрд євро у межах програми SAFE.