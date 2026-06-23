СМИ: ЕС может объявить о новой партии кредитов на перевооружение из-за позиции Венгрии

Европейская комиссия может объявить о новом раунде предоставления кредитов на перевооружение в рамках программы SAFE, поскольку Венгрия, вероятно, сократит свой запрос на оборонные кредиты.

Об этом стало известно изданию Euractiv, пишет "Европейская правда".

На новую партию кредитов может быть потрачено до 10 миллиардов евро, которые будут предоставляться из предложенных Будапешту "избыточных" средств.

Венгрия – единственная из 19 государств-членов, подавших заявки на получение средств в рамках инициативы SAFE, план которой еще не был одобрен Комиссией. Будапешту было выделено 16,2 миллиарда евро.

По данным СМИ, венгерское правительство отозвало свое первоначальное предложение и намерено подать Еврокомиссии новый план, вероятно, на меньшую сумму.

Это обновление может сократить общие обязательства в рамках SAFE до 140 миллиардов евро, оставив около 10 млрд для других стран-членов ЕС, которые проявят интерес к кредитам.

По данным Euractiv, несколько столиц сообщили Еврокомиссии, что они были бы заинтересованы в конкурсе, если появятся новые средства.

Италия также публично выразила заинтересованность в сокращении более чем вдвое своего финансирования в размере 15 миллиардов евро. По данным СМИ, участие страны в программе оказалось под угрозой из-за споров в правительстве.

Ожидается, что Чехия, Финляндия, Словакия, Болгария и Эстония подпишут кредитные соглашения с Еврокомиссией до конца месяца. Дания, Португалия и Испания намерены утвердить свои соглашения в начале июля.

Первой соглашение по программе SAFE подписала Польша, которая также является крупнейшим бенефициаром программы. Страна получит более 40 млрд евро в рамках программы SAFE.