Рютте ответил на критику Трампа в адрес НАТО: понимаю разочарование

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает разочарование американского президента Дональда Трампа, когда речь идет об Альянсе, но при этом отметил лидерство Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью Fox News накануне своего визита в Белый дом, передает "Европейская правда".

Генсек комментировал критику со стороны Трампа в адрес НАТО.

"Что касается НАТО, я знаю, что царит разочарование, но обратим внимание, что это отдельные случаи", – отметил он.

Глава НАТО напомнил, что страны-члены предоставили свои базы во время американской операции "Эпическая ярость" против Ирана.

"Я вполне понимаю разочарование, но если, например, взять Италию, то 500 американских самолетов взлетели с баз в Италии, чтобы поддержать операцию "Эпическая ярость". В столице Румынии Бухаресте пришлось сократить количество коммерческих рейсов, поскольку аэропорт должен был использоваться для дозаправки самолетов США", – сказал Рютте.

Он также отметил лидерство Трампа в том, что страны-союзники наращивают свои расходы на оборону.

"Это делает весь Альянс сильнее, а Соединенные Штаты – безопаснее благодаря инвестициям в оборону здесь, а также благодаря тому, что союзники по НАТО увеличивают свои расходы на оборону", – заявил Рютте.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране.

Несмотря на напряженные отношения с Альянсом, Трамп намерен принять участие в саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце.

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