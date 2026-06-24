Польща має намір підвищити податки на алкоголь і цукор для фінансування охорони здоров’я

Польща планує протягом наступного десятиліття зібрати 18 мільярдів злотих (4,8 мільярда доларів) за рахунок підвищення акцизів на алкоголь, на тлі того як уряд шукає нові джерела фінансування для системи державної охорони здоров’я, яка переживає труднощі.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Проєкт закону, опублікований цього тижня, передбачає підвищення акцизу на алкогольні напої на 15% у 2027 році, що забезпечить щорічний дохід до бюджету в розмірі 1,8 млрд злотих.

Міністерство фінансів Польщі також має намір підвищити акциз на популярні невеликі пляшки алкоголю та цукор, посилаючись на їхній шкідливий вплив на здоров’я.

Ця податкова пропозиція може зіткнутися з вето з боку президента Кароля Навроцького, якого підтримує опозиція і який минулого року відхилив аналогічний законопроєкт.

Відома своїм хронічним недофінансуванням національна система охорони здоров’я Польщі стає потенційним ключовим джерелом вразливості для керівної партії прем’єр-міністра Дональда Туска напередодні парламентських виборів, що відбудуться наприкінці наступного року.

Національний фонд охорони здоров’я – державна установа, що відповідає за фінансування системи охорони здоров’я, – нещодавно ввів обмеження на деякі види лікування через дефіцит бюджету, який, за оцінками, становить 20 мільярдів злотих.

Це сталося на тлі нещодавнього скандалу, пов’язаного з молодим лікарем і членом партії "Громадянська коаліція" Туска у Варшаві Давідом Кацприком. Розкриття інформації про його надмірно високу зарплату та ймовірні порушення під час лікування деяких пацієнтів у варшавській лікарні підірвали довіру громадськості.

Повідомляли, що з 2028 року в Німеччині запровадять податок на солодкі напої в рамках широкого пакета реформ у сфері охорони здоров’я.

Наприкінці грудня в Італії відклали до січня 2027 року впровадження "податку на цукор", який поширюється на безалкогольні напої з додаванням цукру.

Тим часом у Данії обговорювали заборону реклами нездорової їжі для дітей до 15 років.