Польша намерена повысить налоги на алкоголь и сахар для финансирования здравоохранения

Польша планирует в течение следующего десятилетия собрать 18 миллиардов злотых (4,8 миллиарда долларов) за счет повышения акцизов на алкоголь, на фоне того как правительство ищет новые источники финансирования для системы государственного здравоохранения, которая переживает трудности.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Проект закона, опубликованный на этой неделе, предусматривает повышение акциза на алкогольные напитки на 15% в 2027 году, что обеспечит ежегодный доход в бюджет в размере 1,8 млрд злотых.

Министерство финансов Польши также намерено повысить акциз на популярные небольшие бутылки алкоголя и сахар, ссылаясь на их вредное воздействие на здоровье.

Это налоговое предложение может столкнуться с вето со стороны президента Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиция и который в прошлом году отклонил аналогичный законопроект.

Известная своим хроническим недофинансированием национальная система здравоохранения Польши становится потенциальным ключевым источником уязвимости для правящей партии премьер-министра Дональда Туска в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в конце следующего года.

Национальный фонд здравоохранения – государственное учреждение, отвечающее за финансирование системы здравоохранения, – недавно ввёл ограничения на некоторые виды лечения из-за дефицита бюджета, который, по оценкам, составляет 20 миллиардов злотых.

Это произошло на фоне недавнего скандала, связанного с молодым врачом и членом партии "Гражданская коалиция" Туска в Варшаве Давидом Кацприком. Раскрытие информации о его чрезмерно высокой зарплате и вероятных нарушениях при лечении некоторых пациентов в варшавской больнице подорвало доверие общественности.

Сообщалось, что с 2028 года в Германии введут налог на сладкие напитки в рамках широкого пакета реформ в сфере здравоохранения.

В конце декабря в Италии отложили до января 2027 года введение "налога на сахар", который распространяется на безалкогольные напитки с добавлением сахара.

Тем временем в Дании обсуждализапрет рекламы нездоровой пищи для детей до 15 лет.