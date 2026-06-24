В Бельгии анонсировали забастовку пожарных

В Бельгии профсоюзы пожарных объявили бессрочную забастовку, которая начнется в субботу, из-за предложенной правительством реформы пожарной службы.

Об этом сообщило агентство Belga News, пишет "Европейская правда".

В профсоюзах отметили, что реагирование пожарных на чрезвычайные ситуации будет продолжаться, однако забастовка может коснуться некритических задач служб, если правительство не согласится возобновить переговоры.

Конфликт возник из-за широкого пакета реформ, который профсоюзы называют "политикой демонтажа" и обвиняют правительство в продвижении его без надлежащих консультаций. Они утверждают, что изменения рискуют подорвать безопасность эксплуатации, стандарты обучения и единство в пожарной службе, и призывают к срочным переговорам с министром внутренних дел.

Одно из самых противоречивых предложений – создание новой категории персонала под названием "спасатели". Ожидается, что они будут осуществлять ограниченные вмешательства после прохождения сокращенного обучения и будут получать более низкую компенсацию, чем полностью обученный оперативный персонал. Профсоюзы утверждают, что это рискует создать двухуровневую систему и вызывает беспокойство относительно безопасности устранения инцидентов.

Организаторы забастовки заявляют, что остаются открытыми к переговорам, но требуют от правительства пересмотра планов реформ и предоставления гарантий безопасности, правовой определенности и условий труда.

В ответ министр внутренних дел Бернар Кентен заявил, что запланированные реформы направлены на укрепление пожарной службы и обеспечение ее долгосрочной устойчивости. Он также указал на почти 20 млн евро дополнительного федерального финансирования этого сектора.

В этом месяце в Германии вспыхнули протесты работников сферы здравоохранения из-за планов правительства по сокращению расходов.

В начале июня в Румынии бастовали медики и финансовые работники-бюджетники.