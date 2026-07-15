Зеленський розповів, коли Україна зможе виробляти ракети для Patriot

Президент Володимир Зеленський розповів, коли Україна зможе технічно виготовляти ракети для систем ППО Patriot.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на саміті "Південно-Східна Європа – Україна", пише кореспондентка "Європейської правди".

Президент України зазначив, що Україна зараз працює над ліцензіями на виробництво Patriot. Також він розповів, коли Україна зможе технічно виготовляти американські ракети власними силами.

"Ми розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою американські ракети", – зазначив він.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Пізніше Зеленський зазначив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має початися технічна робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.