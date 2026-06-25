Мерц в Гданьске рассказал о новой позиции силы Украины и обратился к России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры для заморозки линии фронта.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

По словам Мерца, сегодняшняя встреча в Гданьске обозначает момент надежды, поскольку "Украина находится в новой позиции силы".

"Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева является непоколебимой. Наша решимость оказывать давление на Россию уже подорвала российскую экономику", – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что после саммита G7 также появилось новое ощущение трансатлантического единства.

"И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и завершить убийства", – заявил немецкий канцлер.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский убежден, что положение в российско-украинской войне в ближайшие месяцы приблизится к реальному перемирию.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал оценивает ситуацию в России как "абсолютно ужасную" и считает, что российский лидер Владимир Путин становится все более параноидальным.