Стало відомо, коли оприлюднять склад нового уряду Литви

Лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс, який має стати новим прем’єр-міністром, має намір оголосити склад свого уряду на початку наступного тижня.

Заяву литовського політика наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою Сінкявічюс заявив журналістам, що формування уряду не є виключно його рішенням.

"За прем’єр-міністром стоїть також політична організація, партія. У нас діють демократичні процеси, в рамках яких обговорюються та висуваються кандидати, тож це не лише вибір однієї людини. Ми ще не завершили цю роботу, але, гадаю, зробимо це на початку наступного тижня", – зазначив він.

Сінкявічюс підтвердив, що більше ніж три з 14 посад у кабінеті міністрів змінять власників.

Три міністерські посади, що охоплюють сільське господарство, енергетику та охорону здоров’я, дістануться партії "Демократи за Литву" відповідно до коаліційної угоди, але він зазначив, що ймовірні й інші зміни, крім цих.

Віргініюс Сінкявічюс, депутат Європарламенту, який виконує обов’язки тимчасового голови партії "Демократи за Литву", заявив у четвер, що в п’ятницю вранці представить президенту Науседі кандидатів від своєї партії на міністерські посади.

Він зазначив, що імена вже визначені і що не очікується жодних несподіванок.

"Не очікуйте великих сюрпризів. Гадаю, що кандидати та їхні кваліфікації цілком зрозумілі", – сказав він, додавши, що все ж бажає узгодити час публічного оголошення з кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

23 червня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

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