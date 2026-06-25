Стало известно, когда объявят состав нового правительства Литвы

Лидер Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, который должен стать новым премьер-министром, намерен объявить состав своего правительства в начале следующей недели.

Заявление литовского политика приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

После встречи с президентом Гитанасом Науседой Синкявичюс заявил журналистам, что формирование правительства не является исключительно его решением.

"За премьер-министром стоит также политическая организация, партия. У нас действуют демократические процессы, в рамках которых обсуждаются и выдвигаются кандидаты, поэтому это не только выбор одного человека. Мы еще не завершили эту работу, но, думаю, сделаем это в начале следующей недели", – отметил он.

Синкявичюс подтвердил, что более трех из 14 должностей в кабинете министров сменят владельцев.

Три министерские должности, охватывающие сельское хозяйство, энергетику и здравоохранение, достанутся партии "Демократы за Литву" в соответствии с коалиционным соглашением, но он отметил, что вероятны и другие изменения, помимо этих.

Виргиниюс Синкявичюс, депутат Европарламента, исполняющий обязанности временного председателя партии "Демократы за Литву", заявил в четверг, что в пятницу утром представит президенту Науседе кандидатов от своей партии на министерские должности.

Он отметил, что имена уже определены и никаких неожиданностей не ожидается.

"Не ожидайте больших сюрпризов. Думаю, что кандидаты и их квалификации вполне понятны", – сказал он, добавив, что все же желает согласовать время публичного объявления с кандидатом на должность премьер-министра.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформатированием коалиции.

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