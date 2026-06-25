СМИ: прокуратура Венгрии изучает возможную роль Орбана в захвате инкассаторов "Ощада"

Венгерская прокуратура изучает возможную причастность бывшего премьер-министра Виктора Орбана и ряда других чиновников к делу о задержании инкассаторов "Ощадбанка".

Об этом говорится в публикации портала 444.hu, сообщает "Европейская правда".

В распоряжении журналистов издания оказался документ от прокуратуры.

В нем перечислены лица, чью уголовную ответственность необходимо выяснить по делу о захвате украинских инкассаторов.

Среди перечисленных имен, в частности, фигурирует Орбан. Помимо него в списке также числятся бывший государственный секретарь Орш Фаркаш, курировавший службы национальной безопасности, Янош Гайду, бывший генеральный директор Центра по борьбе с терроризмом, и бывший заместитель председателя по уголовным делам и правоохранительной деятельности Национального налогового и таможенного управления (NAV) Тамаш Деметер.

Согласно документу, их нельзя допросить в качестве свидетелей; однако это должно быть сделано на основании показаний тех, кому было поручено это сделать.

В отношении Фаркаша и Гайду отмечается, что "их допрос в статусе подозреваемых является обоснованным". Как уже сообщалось ранее, оба они находились в здании TEK в день операции, в пределах оперативного штаба, из которого координировались задержания украинских инкассаторов и последующие допросы.

Расследование, о котором говорится в документе, проводит Столичная следственная прокуратура по подозрению в незаконном лишении свободы и злоупотреблении служебными полномочиями. Таким образом, согласно этому документу, может быть рассмотрен вопрос об уголовной ответственности бывшего премьер-министра.

Журналисты направили запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить, является ли документ подлинным. В ответе ведомство не опровергло подлинность документа.

"В связи с делом так называемого "золотого конвоя" прокуратура уже ранее в нескольких сообщениях информировала прессу, и с тех пор объем информации, доступной для общественности, не изменился", – отметили в ведомстве.

В Гепрокуратуре подчеркнули, что по делу продолжается досудебное расследование и любые сообщения, "содержащие предположения, намеки или соображения относительно возможного направления расследования или потенциальных подозреваемых, негативно влияют на расследование, затрудняют или даже могут сделать невозможным доказывание".

"В рамках прокурорского расследования в ближайшее время ожидаются существенные результаты, о которых прокуратура предоставит подробную информацию", – подчеркнули в ведомстве.

Недавно венгерский премьер Петер Мадьяр анонсировал расследование в связи с действиями отдельных венгерских органов по задержанию украинских инкассаторов и конфискации средств "Ощадбанка" в марте 2026 года.

Напомним, 6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности "Ощадбанка", которые с момента задержания инкассаторов оставались в Венгрии.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" подчеркнул, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробнее о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".