В МИД РФ посоветовали беспокоиться об "аннексии" Румынией Молдовы вместо оккупации территорий Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Румыния "давно имеет планы поглощения Молдовы" и что международному сообществу следовало бы беспокоиться из-за этой "аннексии", а не присвоения Россией Крыма и нескольких областей юга и востока Украины – которое, мол, было добровольным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Захаровой на брифинге задали вопрос о курьезной ситуации с принятием в нижней палате румынского парламента законопроекта об объединении с Молдовой – что стало следствием процедурных просрочек.

"Не секрет, что в Бухаресте вынашивают планы по поглощению Молдовы. Для нас это не новость, мы говорим об этом постоянно. Теперь эта ситуация получила такое развитие", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила обвинения, что румынские политические круги якобы длительное время "бесцеремонно вмешиваются" во внутренние дела Молдовы и продвигают в обществах обеих стран идеи по объединению.

Одновременно Захарова признала и объяснила, что скандальный законопроект прошел исключительно из-за процедурного курьеза.

"Представьте, до чего докатилась западная демократия – не спрашивают уже не только людей, но и законодателей... А дальнейшая судьба документа будет зависеть от волеизъявления не от народа хотя бы Румынии, а от представителей верхней палаты законодательного органа", – заявила пресс-секретарь.

По этому случаю она также попыталась противопоставить "унионистские планы" Румынии и присвоение Россией оккупированных территорий Украины после псевдореферендумов.

"Какое это объединение? Объединение предполагает взаимное стремление, и, главное – плебисцит. А когда речь идет о поглощении, то это следует так и называть... Слово "аннексия" постоянно звучит в западной прессе, в Брюсселе, Европарламенте в отношении нашей страны без юридического основания. Напомню, все решения о воссоединении с соответствующими территориями и регионами осуществлялись исключительно на основе волеизъявления граждан, которое организовали в соответствии с законодательством и под международным наблюдением", – заявила Захарова.

"Поэтому если они употребляют термин „аннексия" в отношении нас, возможно, они начнут его применять в ситуации, которая точно имеет все основания для подобной квалификации", – добавила пресс-секретарь МИД РФ.

Напомним, на этой неделе законодательное предложение по объединению Румынии с Молдовой от скандальной популистской политсилы было одобрено румынской Палатой депутатов без голосования – из-за завершения срока рассмотрения инициативы.

Следует отметить, что идея объединения имеет определенную поддержку в обеих странах не только среди маргинальных политсил. В частности, молдавский президент Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Вице-премьер Эуджен Осмокеску заявил, что Молдова рассмотрит возможность объединения с Румынией, если ее путь к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.