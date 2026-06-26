Заява Рютте щодо участі Італії у війні проти Ірану поставила Мелоні у незручне становище

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у четвер звинуватила генерального секретаря НАТО Марка Рютте в тому, що він дав плутану оцінку, коли описав її країну як таку, що надає "масову" підтримку американо-ізраїльським атакам проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Відповідаючи на розчарування президента США Дональда Трампа щодо того, чи виконують європейські члени НАТО свої зобов’язання, Рютте заявив у середу в ефірі Fox News, що Рим відіграв ключову роль у війні з Іраном, дозволивши 500 американським військовим літакам використовувати італійські авіабази.

Це інтерв’ю миттєво викликало політичну бурю навколо Мелоні: її опоненти звинуватили її в тому, що вона ввела громадськість в оману, наполягаючи на тому, що Італія тримається осторонь війни і що Рим дозволяє лише логістичні та технічні операції на американських базах в Італії.

У четвер Мелоні відповіла на ці звинувачення, заявивши, що Рютте, прагнучи переконати Вашингтон у тому, що НАТО відіграє значну роль, помилково натякав на те, що польоти з Італії використовувалися для прямих атак на Іран.

"У своєму... викладі генеральний секретар змішав речі, які насправді досить сильно відрізняються одна від одної, сплутавши типи дозволених польотів", – сказала Мелоні журналістам під час франко-італійського саміту на півдні Франції.

"Ми не брали участі в конфлікті з Іраном. До речі, якби ми брали участь у конфлікті з Іраном, не було б жодного пояснення цьому розчаруванню, про яке президент США так часто нагадує", – додала Мелоні.

Вона ще раз наголосила, що Італія дозволила використовувати бази лише для логістичних та технічних операцій.

Мелоні зазначила, що не має уявлення, чому Рютте надав таку "надто спрощену версію подій".

"Ймовірно, це була спроба якнайкраще підготуватися до наступного саміту НАТО, але, у будь-якому разі, я вважаю, що слід бути обережними, коли йдеться про ці питання", – сказала прем'єрка.

Речниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що коментарі Рютте насправді стосувалися "логістичної або технічної підтримки" і що він "підкреслив, як союзники, зокрема Італія, виконують існуючі двосторонні угоди щодо розміщення військових баз та прольотів над територією країн-членів".

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.

Незважаючи на напружені відносини з Альянсом, Трамп має намір взяти участь у саміті НАТО в Анкарі наступного місяця.

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