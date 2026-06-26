Заявление Рютте об участии Италии в войне против Ирана поставило Мелони в неудобное положение

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в четверг обвинила генерального секретаря НАТО Марка Рютте в том, что он дал путаную оценку, когда описал ее страну как оказывающую "массовую" поддержку американо-израильским атакам против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Отвечая на разочарование президента США Дональда Трампа относительно того, выполняют ли европейские члены НАТО свои обязательства, Рютте заявил в среду в эфире Fox News, что Рим сыграл ключевую роль в войне с Ираном, позволив 500 американским военным самолетам использовать итальянские авиабазы.

Это интервью мгновенно вызвало политическую бурю вокруг Мелони: ее оппоненты обвинили ее в том, что она ввела общественность в заблуждение, настаивая на том, что Италия держится в стороне от войны и что Рим разрешает лишь логистические и технические операции на американских базах в Италии.

В четверг Мелони ответила на эти обвинения, заявив, что Рютте, стремясь убедить Вашингтон в том, что НАТО играет значительную роль, ошибочно намекал на то, что полеты из Италии использовались для прямых атак на Иран.

"В своем... изложении генеральный секретарь смешал вещи, которые на самом деле довольно сильно отличаются друг от друга, спутав типы разрешенных полетов", – сказала Мелони журналистам во время франко-итальянского саммита на юге Франции.

"Мы не участвовали в конфликте с Ираном. Кстати, если бы мы участвовали в конфликте с Ираном, не было бы никакого объяснения этому разочарованию, о котором президент США так часто напоминает", – добавила Мелони.

Она еще раз подчеркнула, что Италия позволила использовать базы только для логистических и технических операций.

Мелони отметила, что не имеет представления, почему Рютте предоставил такую "слишком упрощенную версию событий".

"Вероятно, это была попытка как можно лучше подготовиться к следующему саммиту НАТО, но, в любом случае, я считаю, что следует быть осторожными, когда речь идет об этих вопросах", – сказала премьер.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подтвердила, что комментарии Рютте на самом деле касались "логистической или технической поддержки" и что он "подчеркнул, как союзники, в частности Италия, выполняют существующие двусторонние соглашения по размещению военных баз и пролетов над территорией стран-членов".

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране.

Несмотря на напряженные отношения с Альянсом, Трамп намерен принять участие в саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце.

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