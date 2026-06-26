Мадяр вірить, що Угорщина відповідатиме критеріям єврозони до 2030 року

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року.

Заяву Мадяра наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив угорський прем’єр, введення євро буде окремим політичним рішенням, яке вимагатиме проведення громадських консультацій.

Хоча Угорщина не має офіційної цільової дати приєднання до єдиної валюти, партія Мадяра "Тиса" зробила прагнення до вступу в єврозону центральним елементом своїх економічних планів.

Прагнучи відновити відносини з ЄС, які погіршилися за 16 років правління Віктора Орбана, нова адміністрація стверджує, що дисципліна, пов’язана з курсом на членство в єврозоні, принесе користь задовго до введення валюти.

"Сам шлях до виконання критеріїв може забезпечити певну стабільність та довіру серед бізнесу, інвесторів і споживачів, що, своєю чергою, сприятиме розвитку країни", – заявив Мадяр.

За його словами, "2030 рік є реалістичним терміном для Угорщини щодо виконання Маастрихтських критеріїв".

Мадяр також додав, що заходи жорсткої економії не будуть потрібні.

Нещодавно в Єврокомісії заявили, що п’ять країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов’язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти.

Як відомо, останньою до єврозони приєдналася Болгарія, де євро увійшов в обіг поруч з національною валютою левом з 1 січня 2026 року; з 1 лютого розрахунки остаточно перейшли на євро.