Мадьяр верит, что Венгрия будет соответствовать критериям еврозоны к 2030 году

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна может выполнить экономические критерии Европейского Союза по введению евро до 2030 года.

Заявление Мадьяра приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отметил венгерский премьер, введение евро будет отдельным политическим решением, которое потребует проведения общественных консультаций.

Хотя Венгрия не имеет официальной целевой даты присоединения к единой валюте, партия Мадьяра "Тиса" сделала стремление к вступлению в еврозону центральным элементом своих экономических планов.

Стремясь восстановить отношения с ЕС, которые ухудшились за 16 лет правления Виктора Орбана, новая администрация утверждает, что дисциплина, связанная с курсом на членство в еврозоне, принесет пользу задолго до введения валюты.

"Сам путь к выполнению критериев может обеспечить определенную стабильность и доверие среди бизнеса, инвесторов и потребителей, что, в свою очередь, будет способствовать развитию страны", – заявил Мадьяр.

По его словам, "2030 год является реалистичным сроком для Венгрии по выполнению Маастрихтских критериев".

Мадьяр также добавил, что меры жесткой экономии не потребуются.

Недавно в Еврокомиссии заявили, что пять стран Европейского Союза, которые до сих пор используют свои национальные валюты, но обязаны со временем перейти на евро, пока не соответствуют критериям для введения единой валюты.

Как известно, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошел в обращение рядом с национальной валютой львом с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчеты окончательно перешли на евро.