Зеленський і президент Латвії обговорили угоду щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, в ході якої йшлося зокрема про співпрацю в межах Drone Deal.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, латвійський президент відзначив роботу української команди фахівців у Латвії.

"Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням", – зазначив він.

Зеленський подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL. Він підкреслив, що кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак.

Своєю чергою Рінкевичс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера з ЄС.

"Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими. Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів", – резюмував український президент.

Як відомо, 9 червня Україна і Латвія підписали угоду щодо безпілотників, так звану Drone Deal.

Також Зеленський заявляв, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії, щоб допомогти їм налагодити захист від "заблукалих" українських безпілотників.

13 червня міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч зі своїм латвійським колегою Райвісом Мелнісом, під час якої вони узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем.